İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik ve kumar faaliyetleriyle suç işleyen 'Demirbaşlar Çetesi'ne yönelik büyük bir operasyon düzenledi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de yürütülen kapsamlı bir operasyonla, tefecilik ve kumar suçlarına karışan 'Demirbaşlar Çetesi' çökertildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, çetenin kumar faaliyetlerini tefecilik suçunu işlemek için paravan olarak kullandığı ortaya çıktı.

Çetenin, kumar oyunlarında borçlandırdıkları kişilere yüksek faiz oranlarıyla para vererek senet düzenlediği belirlendi. Borcunu ödeyemeyen şahıslara baskı uygulayan ve icra takibi başlatan çetenin, bu yöntemlerle yaklaşık 7 milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda harekete geçen polis ekipleri, 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, çetenin 12 üyesi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyete götürülerek ifadeleri alınmak üzere sorguya çekildi.

Operasyonda elde edilen bilgilere göre, çete üyeleri kumarhanelerde yüksek faiz oranlarıyla borçlandırdıkları kişilere senet düzenleyip, borçlarını ödeyemeyenlere çeşitli baskılar yaparak icra takibi başlatmış. Bu şekilde, borçlu kişileri zor durumda bırakıp, illegal yollarla büyük miktarda para kazanmışlar.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yürütülen yasal işlemler devam ediyor. Emniyet güçleri, çetenin diğer üyelerinin ve suçlarının detaylarının araştırılmasına devam ediyor. Olayla ilgili soruşturmanın genişletilmesi ve çetenin diğer suç bağlantılarının ortaya çıkarılması hedefleniyor.