İzmir’de uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri gelirleri kara para aklamak için kullanan "Demirdaşlar" suç örgütüne yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi. İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucunda, 140 milyon liralık mal varlığına el konulurken, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun detayları

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İzmir tarihinde narkotik suçlardan elde edilen en yüksek miktardaki içeriğe sahip operasyonlardan birine imza attı. Uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirleri örgütlü şekilde taşınır ve taşınmaz mallar alarak aklayan "Demirdaşlar" suç örgütüne yönelik Özel Harekat destekli şafak operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında, 12 şüpheliye yönelik 8 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Ele Geçirilen mal varlıkları

Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 140 milyon lira olan 36 gayrimenkule ve 22 lüks motorlu araca el konuldu. Ayrıca, 4,3 kilogram altın, 2 ruhsatsız tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 milyon 233 bin 140 TL ele geçirildi. Paraları ve ziynet eşyalarını saymak polislerin dakikalarını aldı.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor

Gözaltına alınan 12 şüphelinin, kendilerini hurdacı ve domates işçisi gibi göstererek dikkat çekmemeye çalıştıkları öğrenildi. Bu yöntemle kara para aklayan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.