İzmir'in Karşıyaka ve Balçova ilçelerinde yaşanan çevresel değişiklikler, halk arasında büyük şaşkınlık ve endişe yarattı. Mavişehir Balıkçı Barınağı'nda deniz yeşile, Çakalburnu Dalyanı'nda ise kahverengiye dönüştü. Bu değişiklikler, çevreye yayılan kötü kokuyla birlikte daha da dikkat çekici hale geldi.

Plankton patlamaları ve kirlilik

TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi ve Deniz Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, deniz rengindeki bu değişimin sıcaklık artışı ve plankton patlamalarından kaynaklandığını belirtti. Prof. Dr. Yaşar, "Dünden itibaren sıcaklığın oldukça artmasıyla beraber, İzmir Körfezi renklendi. Plankton patlamaları nedeniyle Karşıyaka civarı yeşile büründü, Çakalburnu Dalyanı ise kahverengi bir renk aldı. Bu renk değişiminin temel nedeni, kirlilik ve plankton patlamalarıdır" dedi.

Kirliliğin artışı ve geçmişteki mücadele

Prof. Dr. Doğan Yaşar, özellikle 2007'den sonra derelerin altının betonlanması ve fabrikalardaki arıtma tesislerinin kapatılmasının körfezde ciddi bir kirlilik sorununa yol açtığını vurguladı. Yaşar, "2011-2012'den sonra körfez yavaş yavaş kokmaya başladı. 2000 öncesine dönmeye başladık ve deniz marulları patladı. Maalesef geçen sene peş peşe toplu balık ölümleri dahi gördük" diye konuştu.

Geçmişten günümüze deniz kirliliği mücadelesi

Merhum İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina döneminde deniz kirliliğiyle yoğun mücadele edildiğini belirten Prof. Dr. Yaşar, sonraki dönemlerde bu mücadelenin yeterince sürdürülmediğini ifade etti. "2005'li yıllarda birkaç seneye kalmaz yüzeriz diyorduk. Körfez gerçekten mavileşmişti. Ancak sonrasında bu hassasiyet kaybedildi. Sayın Aziz Kocaoğlu döneminde derelerin altının betonlanması tam bir katliamdı. Bu, körfezde sonun başlangıcı oldu. Sayın Tunç Soyer döneminde de betonlama ve kireçleme devam etti" dedi.

Çözüm önerileri

Prof. Dr. Doğan Yaşar, körfezin temiz su girişini sağlamanın ve derelerin altındaki betonların kırılmasının gerektiğini vurguladı. "Yapmamız gereken ana şey, körfeze temiz su girişini sağlamak ve derin derelerin altındaki betonları kırmak. Bu bilim dışı uygulamalar son bulmalı" dedi.