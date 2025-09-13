İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Eylül ayı olağan meclis toplantısında, İZDENİZ’in iki deniz taksi alımı gündeme geldi. Belediye, 1 milyon Euro’luk krediye kefil olma talebini oy birliğiyle kabul ederek Başkan Cemil Tugay’a yetki verdi.

Mecliste deniz taksi gündemi

Eylül ayı olağan meclis toplantısının üçüncü birleşimi, Başkan Vekili Levent Yıldır yönetiminde yapıldı. Görüşmelerde, İZDENİZ’in iki deniz taksi alımı için ihtiyaç duyduğu 1 milyon Euro’luk kredi masaya yatırıldı.

Başkan Tugay’a yetki verildi

Talep, ilgili komisyonlarda değerlendirilmesinin ardından Plan ve Bütçe Komisyonu’nda oy birliğiyle kabul edildi. Böylece İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a kredi için garantörlük yetkisi verildi.

Deniz ulaşımında yeni adım

Kararın, İzmir’de deniz ulaşımını çeşitlendirmeye yönelik atılan önemli adımlardan biri olduğu ifade ediliyor. Deniz taksilerin, özellikle körfez içi kısa mesafelerde hızlı ve alternatif ulaşım sağlaması hedefleniyor.