İzmir Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğinin etkisiyle artan deniz taşkınlarına karşı önlem almak amacıyla Karşıyaka Yelken Kulübü çevresinde kapsamlı düzenlemeler başlattı. Yenilenen alanlar, basketbol sahaları ve oturma alanlarıyla şehrin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dr. Cemil Tugay'ın başkanlığında hayata geçirilen "Hızlı Eylem Planı" çerçevesinde deniz taşkınlarını önlemek için Karşıyaka Yelken Kulübü çevresinde önemli adımlar attı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Mavişehir Peynicioğlu Deresi ve çevresindeki taşkın riskini azaltmak için kademe kademe bordür taşları yerleştirildi. Ayrıca, bisiklet yolu güzergahı boyunca setler çekilerek sahil güvenliği sağlandı.

Karşıyaka Yelken Kulübü çevresinde yapılan düzenleme ile birlikte boş alanlar zemin yükseltme çalışmalarıyla kullanışlı hale getirildi. Buraya inşa edilen 1.20 metre yüksekliğindeki beton duvarlar, deniz taşkınlarına karşı koruma sağlamanın yanı sıra oturma alanları olarak da kullanılmakta. Ayrıca atıl alanlar değerlendirilerek bölgeye iki adet basketbol sahası kazandırıldı. Caddeye bakan kısmı ise estetik peyzaj düzenlemesi ile şehrin güzelliklerine katkı sağladı.

Fen İşleri Şantiye Müdürü Nihat Kurtar, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, şu ana kadar 4 milyon lira değerinde yatırım yapıldığını belirtti. Karşıyaka sahilinde yapılan düzenlemelerin birinci kordon bölgesinde de devam edeceğini, akademisyenlerden alınan görüşler doğrultusunda çalışmaların şekillendirileceğini vurguladı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ise peyzaj ve yeşillendirme çalışmalarını tamamlamak üzere.