İzmir'in Buca ilçesinde, bir gündür haber alınamayan denizcilik lisesi öğrencisi Hasan Hüseyin Kaynak (16), evine 400 metre mesafedeki bir otoparkta ölü bulundu. Cenazesi otopsi sonrası yakınlarına teslim edilen gencin kesin ölüm nedeni ayrıntılı otopsi sonucunda belli olacak.

Kaybolduktan bir gün sonra ölü bulundu

Hasan Hüseyin Kaynak, 2 Haziran günü saat 16.00 sıralarında, ailesine Hasanağa Bahçesi'ne gideceğini söyleyerek Adatepe Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Ailesi, akşam saatlerinde eve dönmeyen ve telefonlarına cevap vermeyen Kaynak için endişelenerek polise haber verdi. Aynı zamanda, Kaynak'ın yakınları da kendi imkanlarıyla arama çalışmalarını sürdürdü. Ancak tüm çabalara rağmen genç öğrenciye ulaşılamadı.

Ertesi gün aramaya devam eden aile üyeleri, Hasan Hüseyin Kaynak'ı evine 400 metre mesafedeki bir binanın otoparkında hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Kaynak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, genç öğrencinin üzerinde yaptığı incelemede vücudunda morluklar tespit etti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazeyi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. Bu sırada, Kaynak'ın annesi Hande Kaynak, fenalaşarak bayıldı ve yakınları tarafından sakinleştirildi.

Güvenlik kameraları incelendi

Olayla ilgili çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, Hasan Hüseyin Kaynak'ın otoparka yalnız girdiğini tespit etti. Ön otopsi raporunda, Kaynak'ın vücudundaki morlukların ölüm sonrası oluşmuş olabileceği, ağzında ve burnundaki kan izlerinin ise düşme sonucu meydana gelmiş olabileceği belirtildi. Ayrıca, otoparkta boş çakmak gazı kutuları bulunduğu ve kesin ölüm sebebinin ayrıntılı otopsi raporuyla netleşeceği bildirildi.

Hasan Hüseyin Kaynak'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi ve bugün İzmir'de toprağa verileceği açıklandı. Bu trajik olayın detayları, polis ve savcılık tarafından kapsamlı bir şekilde araştırılıyor.