İzmir’de deprem riski yeniden gündemde. Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ile akademik kurumların güncel verileri, kentin en tehlikeli fay hatlarını ve zemin sıvılaşması riski taşıyan bölgelerini ortaya koydu. 2020 Seferihisar depreminin ardından yapılan analizler, İzmir’in özellikle Bayraklı, Karşıyaka ve Bornova gibi ilçelerinde yıkıcı etki potansiyelinin yüksek olduğunu gösteriyor.

İzmir, aktif deprem kuşağında

Ege’nin incisi İzmir, yalnızca doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda Türkiye’nin en aktif deprem kuşaklarından biri üzerinde yer almasıyla dikkat çekiyor. 2020’de meydana gelen Seferihisar depremi, fay hattına uzak bölgelerde bile zemin sıvılaşması nedeniyle ciddi yıkıma yol açmıştı.

Uzmanlar, İzmir’de yaşayanların yalnızca deprem bölgesinde olduklarını değil, aynı zamanda yaşadıkları ilçenin zemin yapısını ve bina stokunun dayanıklılığını bilmeleri gerektiğini vurguluyor.

İzmir’in jeolojik kabusu: Faylar ve sıvılaşma tehdidi

İzmir’deki depremlerin en önemli nedeni, Batı Anadolu Fay Hattı (BAF) üzerindeki diri fay sistemidir. Tuzla, Seferihisar, Kemalpaşa ve Güzelbahçe fayları, şehir merkezine ve yerleşim bölgelerine son derece yakın konumda bulunuyor.

Bununla birlikte asıl tehlike, kıyı bölgelerinde görülen zemin sıvılaşması riski. Bayraklı, Karşıyaka ve Çiğli gibi sahil kesimlerinde yeraltı su seviyesi yüksek ve zemin tamamen alüvyon tabakalardan oluşuyor. Bu nedenle deprem sırasında zemin taşıma gücünü kaybederek binaların batmasına veya devrilmesine yol açabiliyor.

Deprem riski en yüksek 10 ilçe

MTA ve üniversite çalışmalarına göre İzmir’de en yüksek deprem riski taşıyan ilçeler şunlardır:

Bayraklı: 2020 depreminde ağır hasar gören bölge, kalın alüvyon zemin yapısı nedeniyle sıvılaşma riski en yüksek alandır. Karşıyaka (Mavişehir, Bostanlı): Deniz kenarındaki düz zeminlerde sıvılaşma potansiyeli yüksek. Bornova: Alüvyon zemin ve eski bina stoğu nedeniyle risk altında. Konak: Eski yapı yoğunluğu ve sahil şeridi nedeniyle dikkat çekiyor. Çiğli / Menemen: Yüzeye yakın yeraltı suyu nedeniyle sıvılaşma tehlikesi mevcut. Seferihisar / Urla: Aktif fay hattına yakın konumda, zemin sıvılaşma riski yüksek. Tire / Kemalpaşa: MTA verilerine göre diri fay hatları bu bölgelerden geçiyor. Narlıdere / Balçova: Aktif fayların altından geçen mahalleler riskli. Buca / Gaziemir: Alüvyon zemin ve eski yapı stoku nedeniyle risk taşıyor. Torbalı / Menderes: Küçük Menderes Fayı’nın etkisi altında kalan bölgeler, yapısal hasar açısından kritik durumda.

Depreme karşı hayat kurtaran önlemler

Uzmanlar, deprem riskini azaltmanın en etkili yolunun zemin etüdü, bina dayanıklılık testi ve kentsel dönüşüm olduğunu vurguluyor.