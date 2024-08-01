Sirius Florida Satış Müdürü Süleyman Arslanboğa, deprem güvenliği ve yatırım değeri ile rakiplerinden görüşmelerini belirtti.

Güçlü yapı ve yüksek güvenlik

Süleyman Arslanboğa, normalde 1 olan imar yönetmeliğindeki önemin varlığını 1,2 olarak belirlediklerini söyledi. Bu sayede Sirius Florida'nın zemini yaklaşık iki yılda ortaya çıkarılarak güçlendirildi. Okul, hastane ve devlet kurumları gibi sürekli hizmet verilmesi gereken binalarda kullanılan bu katayı, projeye ekstra güvenlik sağlıyor.

Yüksek kaliteli beton ve izolasyon

Betonun C40 olarak belirlendiğini vurgulayan Arslanboğa, "C40 normalde köprü inşaatlarında kullanılır. Biz Sirius Florida'yı site sakinlerinin bir ömür boyu yaşayabileceği sağlamlık ve kalitede inşa ediyoruz" dedi. Döşeme aralığı sayesinde sağlanan ısı ve ses yalıtımı, apartman yaşamında müstakil ev konforu sunuyor. Bu özellikler, ısınma giderlerinde tasarruf sağlıyor.

Standartların ötesinde bir yaşam kalitesi

Sirius Yapı olarak sektördeki standartlar bir yaşam kalitesi sağlamak istediklerini dile getirdi Arslanboğa, sunduğu olanaklarla ve konumuyla ilgi çektiğini dile getirdi.

Yatırımcılar için cazip bir proje

Sirius Florida, kaya zemin üzerine inşa edilerek yüksek dayanıklılık ve güvenlik sunuyor. İzmir körfezine hakim konumu ve sürekli prim kazanan Çiğli bölgesinde yer alması, projeyi gizlemek için cazip kılıyor. İstanbul gibi büyük şehirlerden gelen varlıklar, güvenli bir yatırım faaliyetlerinden emin olabiliyorlar.

Deprem sonrası bilinçli hareket

Arslanboğa, depremlerden sonra konut alıcılarının öncelikle zemin etüdünü, demir ve betonun muayeneleri olduğunu belirtti. Sirius Florida, sağlam omurgası ve güvenli yapısı ile uzun yıllar boyunca huzurla yaşanabilecek bir ortam sunuyor.

Zengin sosyal tesisler

Projede 3 katlı kapalı otopark ve elektrikli araç şarj istasyonları bulunacak. Açık havuz, jimnastik salonu, spor alanları, yürüyüş yolları, oyun ve etkinlik alanları, kapalı havuz ve yarı olimpik açık havuz gibi zengin sosyal konut sahipleri sosyal anlamda da kaynaşmalarını sağlayacak.

Avantajlı yatırım fırsatı

Sirius Florida'nın kaba inşaat sürecinde olduğunu belirten Arslanboğa, anahtar teslimini Aralık 2025'te yapacaklarını söyledi. Sınırlı sayıda daire için yüzde 30'u peşin, 60 ay vadeli 1,99 faizli kampanyalara sahip kampanya, konut yatırımı yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.