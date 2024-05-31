İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, yaz sıcaklarının başlamasıyla birlikte derelerdeki temizlik çalışmalarını hızlandırdı. İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, düzenli olarak yapılan kanal ve dere temizliği çalışmalarının, koku sorunundaki iyileşmeyi bu yıl içerisinde göstereceğini belirtti.

Derelere yağmurla gelen malzemeler temizleniyor

İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, şehir içinden geçip körfeze dökülen 33 dere yatağında, kanalizasyon hatlarında ve yağmur suyu ızgaralarında 7 gün 24 saat çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Yağmurlar sonrası dere tabanına çöken alüvyal malzemeler, kentsel çöpler ve organik maddelerin düzenli temizlikle giderildiğini ifade eden Sadi, ekiplerin sürekli sahada müdahale ettiğini ve kirlilik ile sıcaklığın neden olduğu geçici koku sorununu hızla çözmeye çalıştıklarını söyledi.

Hedef: Tertemiz bir körfez

28 iş makinesi, 34 kamyon ve 60 personel ile çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü aktaran Sadi, Halkapınar Arap Deresi, Manda Çayı ve Büyük Çiğli Deresi’nde temizlik çalışmalarını tamamladıklarını belirtti. Yaklaşık 80 bin ton malzeme, yani 4 bin kamyon dolusu atık derelerden çıkarıldı. Ancak 26 Mayıs’ta yaşanan yağışla birlikte derelere tekrar kentsel çöpler ve organik malzemeler birikti. Ekiplerin özellikle Halkapınar Arap Deresi’ndeki temizlik çalışmalarına öncelik verdiğini söyleyen Sadi, Arap Deresi’ni bu yıl üçüncü kez temizlediklerini ve temiz körfez hedefiyle çalışmalara gece gündüz devam edeceklerini belir

Çiğli’de 3. fazın etkileri görülecek

Dere temizliklerinin yanı sıra Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’ndeki revizyon ve kapasite artırma çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Sadi, üç fazdan oluşan tesisin bakım ve yenileme çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Bu çalışmaların koku sorununu azaltmada büyük katkı sağladığını ve etkilerinin bu yıl görüleceğini belirtti. Dördüncü faz tamamlandığında tesisin kapasitesinin yüzde 36 oranında artacağını ve İzmir’in, Türkiye’nin en büyük arıtma tesisine sahip şehir unvanını yeniden kazanacağını ekledi.