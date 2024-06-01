İzmir İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, Karşıyaka Belediyesi STK Yerleşkesinde Karşıyaka ve Çiğli'de faaliyet gösteren dernekler için "DERBİS v2.0" ve 2024 yılı İçişleri Bakanlığı Hibe Programı konularında bir eğitim semineri gerçekleştirdi.

Derneklerin kurumsallaşması ve etkinlikleri arttırılacak

Toplantının açılışında konuşan İzmir İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Turgay Esen, İzmir’deki derneklerin kentin sosyal ve kültürel yapısına önemli katkılar sağladığını belirtti. Esen, "İl genelinde Konak, Bornova ve Bayraklı ilçelerinde düzenlediğimiz etkinliklerin ardından şimdi de Karşıyaka ve Çiğli’deki dernekleri bir araya getirdik. Bu etkinliklerle derneklerin kurumsallaşmasına ve faaliyetlerinin artmasına destek olmayı hedefliyoruz," dedi.

Eğitime yoğun katılım

Karşıyaka ve Çiğli'de faaliyet gösteren 300 dernek yöneticisinin katıldığı toplantıda, İzmir İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü personeli Bilgisayar Mühendisi Hüseyin Uz "DERBİS Genel Bilgilendirme" sunumu yaptı. Şefler Gamze İnceoğlu ve Tuğba Seçkin, "Dernek İşlemleri" konusunda bilgiler paylaştı. Şef Onur Yılmaz "Beyanname" doldurma, İl Memuru Barış Baknalı "Bildirimler", İl Memuru Garip Özdem ise "Bakanlığımız Hibe Programı ve PRODES" konularında dernek yöneticilerini bilgilendirdi. Şube Müdürü Himmet Uygun ise Proje Yönetimi hakkında detaylı bilgi sundu.

Etkinlikler Eylül ayında devam ddecek

Çalıştay, soru-cevap bölümüyle sona erdi. İl Müdürü Esen, toplantıya salon tahsisiyle destek veren Karşıyaka Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal’a teşekkür ederek, Eylül ayından itibaren bu tür etkinliklere devam edeceklerini belirtti.