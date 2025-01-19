Türkiye’nin üç büyük ili İzmir, İstanbul ve Ankara’da yapılan eş zamanlı operasyonla, iflas etmiş bir sigorta şirketinin çoğunluk hisselerini hileli yollarla devralarak 100 milyon TL’lik kamu zararı yaratan dolandırıcı ve 11 işbirlikçisi gözaltına alındı. Çetenin elebaşı K.G.’nin, güvenilir bir iş insanı imajı yaratmak için 180 bin TL harcayarak kendisini “yılın iş insanı” seçtirdiği ortaya çıktı.

İflas oyunu ile devleti 100 milyon TL zarara uğrattılar

İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mali Şube ekiplerinin yürüttüğü araştırmada, K.G. isimli şüphelinin borçları nedeniyle batık durumda olan bir sigorta şirketinin çoğunluk hissesini hukuka aykırı şekilde devraldığı tespit edildi. K.G.’nin, şirketi beş ay boyunca yönettiği dönemde gerçekleştirdiği mali işlemlerle, şirket sermayesinin bir kısmını zimmetine geçirdiği belirlendi.

Şirket sermayesi üzerinden kişisel harcamalar yapıldı

Çetenin, şirketin sermayesini zimmetlerine geçirdikten sonra, mal ve hizmet alımları bahanesiyle, çeşitli firmalara ödeme yaparak kamu zararı oluşturduğu anlaşıldı. Ayrıca, şirket adına düzenlenen faturalar incelendiğinde, K.G. ve yönetim kurulu üyesi T.E.’nin, otel konaklama, hastane masrafları, kıyafet, beach, ev tadilat bedelleri gibi kişisel harcamalarını da şirket sermayesinden ödedikleri ortaya çıktı.

İtiraf niteliğinde telefon görüşmeleri

Soruşturma kapsamında, şirket çalışanlarının IP telefon sistemi üzerinden yaptıkları görüşmelerde, suç içeren ödemeleri yaparken “O yiyor, stresini biz çekiyoruz” gibi itiraf niteliğinde sözler sarf ettikleri belirlendi.

Yılın iş insanı ödülü için 180 bin TL ödendi

K.G., güvenilir bir işveren görüntüsü çizmek için şirket sermayesinden 180 bin TL ödeme yaparak kendisine “yılın iş insanı” ödülü verdirtti.

15 milyon TL doğrudan cebe indirilmiş

Sigorta şirketinin yöneticilerinin yaklaşık 15 milyon TL’yi doğrudan zimmetlerine geçirdikleri, buna ek olarak çeşitli masraflar kalemi üzerinden gereksiz harcamalar yaparak 100 milyon TL’lik kamu zararına yol açtıkları belirlendi.

Eş zamanlı operasyonla çete çökertildi

İzmir merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla İstanbul ve Ankara’da da 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun ardından, dolandırıcılık şebekesinin tamamına yakınının çökertildiği ifade edildi.