Olay, saat 01.30 sıralarında İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Laka Mahallesi 1930/1 Sokak Bayraklı TOKİ Konutları Etap 2 Sitesi'nde meydana geldi. İ.D. ile dini nikahla yaşadığı Sidar Şimşek arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı ve kısa sürede kavgaya dönüştü. İ.D., bu sırada yanında taşıdığı bıçağı çıkararak Şimşek'i sokak ortasında defalarca bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis, kucağında çocukla kaçan İ.D.'yi kısa sürede yakaladı. Sidar Şimşek ise ambulansla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Şimşek'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. İ.D.'nin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Editör: Mehrican Candemir