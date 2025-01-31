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Muğla’nın Menteşe ilçesinde toprağa verileceği öğrenilen Özge Özçelik Pala’nın dünyaya getirdiği bebeğinin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

28 Şubat günü beyin ölümü gerçekleşen Özge Özçelik Pala'nın bugün de kalbi durdu. Genç kadının ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Doktorlar tarafından ameliyata alınan Pala'nın bebeği sezaryenle alındı. Beynine pıhtı atması sonucu rahatsızlanan Pala, geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Karşıyaka ilçesinde özel bir hastanede ebe hemşire olarak görev yapan 28 yaşındaki Özge Özçelik Pala'nın 17 Şubat’ta çalıştığı sırada doğum sancıları arttı.

İzmir'de hemşire olarak görev yaptığı hastanede, doğum yaparken beyne pıhtı atması sonucu rahatsızlanıp yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan ve beyin ölümü gerçekleşen Özge Özçelik Pala yaşamını yitirdi.

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