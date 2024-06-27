İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda görevli doktor Hüseyin Emrah Keskin ile asistanı Hazal Yaşar Çokyaman, hayatını kaybeden bir hastanın yakınları tarafından dövüldü.

İzmir Tabip Odası saldırı olayına ilişkin basın açıklaması yaptı. İki saldırganın asli işlemlerinin devam ettiği ve bugün adliyeye sevk edileceği bilgisine yer verilen “Hiçbir şiddet eyleminin her ne gerekçe ile olursa olsun makul gösterilmesi kabul edilemez. Bu vahşeti kabullenmek mümkün değildir” denildi.

“Hiçbir şiddet eylemi makûl gösterilmez”

Açıklamada “Sağlıkta şiddeti sıradanlaştıran, gündemden düşürmeye çalışan ve görmezden gelen idarecilere ve sağlık otoritesine inat, sağlıkta şiddete ve sağlık otoritesinin yaklaşımlarına karşı mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı. Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde yaklaşık 1 yıldır tedavi görmekte olan immobil bir bakım hastası 26.06.2024 tarihinde akşam saatlerinde vefat etmiştir.

Yoğun bakım biriminde görevli uzman ve asistan meslektaşlarımız, hastanın vefat haberini hasta yakınları ile paylaşmakta iken hasta yakınlarından birisi bir meslektaşımıza saldırmış, kafasına yumrukla 3-4 kez vurmuş, bir kadın meslektaşımızın kolunu yaralamıştır. Meslektaşlarımız olayın ardından adli rapor için acil serviste beklendiği sırada hasta yakınlarından birisi de meslektaşımızı tehdit etmiştir.

Hiçbir şiddet eyleminin her ne gerekçe ile olursa olsun makul gösterilmesi kabul edilemez. Bu vahşeti kabullenmek mümkün değildir.

Sağlıkta şiddeti sıradanlaştıran, gündemden düşürmeye çalışan ve görmezden gelen idarecilere ve sağlık otoritesine inat, sağlıkta şiddete ve sağlık otoritesinin yaklaşımlarına karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.

Meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Adli sürecin takipçisi olacak, hastanedeki güvenlik zafiyetine karşı önlemlerin alınması için gerekli girişimlerde bulunacağız."

Hekim Birliği'nden açıklama gecikmedi

Hekim Birliği de sosyal medyada konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Hüseyin Emrah Keskin ve asistan Dr. Hazal Yaşarçokyaman'ın darp edilmesini kınayan Hekim Birliği, olayın takipçisi olacaklarını belirtti. Bugün saat 12:30'da Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iş bırakma kararı alındığını ve basın açıklaması yapılacağını duyurdu.

İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Şiddet!



Dün, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Hüseyin Emrah Keskin ve asistan Dr. Hazal Yaşarçokyaman, yoğun bakımda yatan bir hastanın vefatını yakınlarına bildirirken hastanın kuzeni tarafından darp edildiler. Dr. Keskin… https://t.co/O5KUZk51aV pic.twitter.com/epEG5Pphzv — Hekim Birliği (@hekim_birligi) June 27, 2024