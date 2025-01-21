İzmir'de, iflas eden bir sigorta şirketinin hisselerini yasa dışı yollarla devralan ve şirket sermayesini zimmetine geçirerek 100 milyon liralık kamu zararına neden olan 5 kişi tutuklandı. Operasyon, 3 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi.

İflas eden şirketin hisseleri yasa dışı yollarla devralındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, borca batık bir sigorta şirketinin çoğunluk hisselerinin yasa dışı yollarla devralındığı tespit edildi. Şirketin mali durumunu kötüye götüren bu tasarruflar, şirketin sermayesinin büyük kısmının zimmetine geçirilmesine yol açtı. K.G. ve diğer yöneticilerin, şirketin mal ve hizmet alımlarını yaparak sermayeyi hortumladığı öğrenildi.

Şirket sermayesinden kişisel harcamalar yapıldı

Yapılan incelemelerde, şirketin yönetim kurulundaki kişiler ve ailelerinin otel konaklama, hastane masrafları, kıyafet gibi şahsi harcamaları şirket sermayesi üzerinden gerçekleştirdiği belirlendi. Ayrıca, şirket adına düzenlenen faturalarla bu harcamaların gizlendiği ortaya çıktı.

"Yılın İş Adamı" ödülü için 180 bin lira ödendi

Sigorta şirketinin yönetici ve çalışanlarının gerçekleştirdiği suçlarla ilgili detaylar da ortaya çıktı. K.G.'nin, şirket sermayesinden 180 bin lira ödeyerek kendisine ‘yılın iş adamı’ ödülü aldırdığı ve bu ödül karşılığında farklı harcamalar yaptığı belirlendi. Yapılan ödemelerle şirketin zarar uğramasına neden olan yöneticiler hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldı.

100 milyon liralık kamu zararı ve tutuklamalar

Yolsuzluk soruşturması kapsamında, toplamda 100 milyon liralık kamu zararı oluştuğu belirlendi. Şirketin yöneticileri, piyasa ortalamasının çok üzerinde ödemeler yaparak kamu zararına neden oldular. İzmir’deki eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden K.G. ve 4 kişi tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.