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Hatice Ö'nün mağdurlardan yüksek kar vaadiyle topladığı parayı döviz bürosuna aktardığı, şüphelilerin 10 kişiyi yaklaşık 300 milyon lira dolandırdığı öne sürülmüştü.

S.Ç'nin tutuklandığı operasyonda hastaneye başvuran Hatice Ö'nün ise tedavisine başlanmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında özel bir bankanın Bornova şube müdürü Hatice Ö. ve Karşıyaka'daki bir döviz bürosu sahibi S.Ç. hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2 iş insanı ile Karşıyaka Spor Kulübünün 3 yöneticisinin dolandırıldıkları şikayeti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Şubeleri ekiplerince gözaltına alınan Hatice Ö'nün yüksek güvenlikli psikiyatri kliniğindeki tedavisi tamamlandı.

İZMİR (AA) - İzmir'de nitelikli dolandırıcılık ve zimmet soruşturması kapsamında gözaltı na alınan bir bankanın şube müdürü adliyeye sevk edildi.

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