İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde iki lastiğinin patlaması sonucu refüje çarpan hafriyat kamyonunun dorsesi devrildi, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Caddesi'nde seyreden Ç.Ö'nün kullandığı 35 AJR 087 plakalı mıcır yüklü hafriyat kamyonunun iki lastiği patladı.
Kontrolden çıkarak refüje çarpan kamyonun dorsesi devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı şoför, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Trafiğe kapatılan yol, dorsenin vinç yardımıyla kaldırılması ve mıcırın temizlenmesinin ardından tekrar açıldı.
Kaynak: aa