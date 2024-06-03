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Trafiğe kapatılan yol, dorsenin vinç yardımıyla kaldırılması ve mıcırın temizlenmesinin ardından tekrar açıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Caddesi'nde seyreden Ç.Ö'nün kullandığı 35 AJR 087 plakalı mıcır yüklü hafriyat kamyonunun iki lastiği patladı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde iki lastiğinin patlaması sonucu refüje çarpan hafriyat kamyonu nun dorse si devrildi, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

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