Hükümetin tasarruf tedbirleri çerçevesinde işçi ve memur servislerini kaldırma kararı, DSİ çalışanlarının protestosuna neden oldu. TES-İş İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Muharrem Ekim, bu düzenlemenin bir tasarruf değil, işçilere zulüm olduğunu belirterek karardan vazgeçilmesini talep etti.

Protestolar İzmir'de yoğunlaştı

İktidarın aldığı karar, kamu çalışanları arasında büyük bir tepkiye yol açtı. DSİ 2. Bölge Müdürlüğü İzmir Ana girişinde toplanan işçiler, hükümeti bu uygulamadan vazgeçmeye çağırdı. TES-İş İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Muharrem Ekim, kararın toplu sözleşmeye aykırı olduğunu ve engelli çalışanlar için ciddi mağduriyetler yaratacağını vurguladı.

Bakan Şimşek'e Tepki: "Tasarrufu servislerden değil, ihalelerden yapın"

Ekim, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e seslenerek, servislerin kaldırılmasının yetersiz olduğunu ve bu tasarrufun yol ve köprü ihalelerinde yapılması gerektiğini ifade etti. Ekim, “İngiltere değil burası. Servislerimiz 30 km ile sınırlandırıldı, şimdi ise tamamen kaldırılıyor” dedi.

Engelli çalışanlar zorluk yaşıyor

Basın açıklamasında engelli çalışanlar da söz aldı. Rıza Darıcı, oğlunun engelli olduğunu ve toplu taşıma ile tek başına seyahat etmesinin imkansız olduğunu belirtti. Ayrıca, Ali Baz, yüzde 94 görme engeli nedeniyle arkadaşlarının yardımıyla işe gidip geldiğini, servislerin kaldırılması durumunda aile üyelerinin her gün onunla gelmek zorunda kalacağını söyledi.

Sendikalardan gelen tepkiler

Türk-İş ve diğer konfederasyon başkanlarına da seslenen Muharrem Ekim, önceki servis kısıtlamalarına sessiz kalındığını, şimdi ise tamamen kaldırılan servisler için de aynı sessizliğin sürdüğünü ifade etti. Ekim, hükümetin, tasarruf tedbirleri kapsamında çalışanların yüzde 50’sinin işten çıkarılması durumunda da sessiz kalınacağını sorguladı.

Cumhurbaşkanına Çağrı: "Kazanılmış haklar geri alınamaz"

Muharrem Ekim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanlış bilgilendirildiğini düşündüğünü belirterek, “Kazanılmış haklar hiçbir yerde geri alınamaz. Bu tasarruf değil, işçiye yapılan en büyük zulümdür. Kamu personeli servislerinin geri verilmesini istiyor” dedi.