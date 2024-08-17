İzmir Karşıyaka'nın Yamanlar Dağı'nda başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını, yerleşim alanlarını tehdit etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yangının ciddiyetini yerinde görmek için akşam saatlerinde tekrar bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yangından etkilenen yurttaşlarla bir araya gelen Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimleri ve 700'den fazla personelin sahada seferber olduğunu belirtti. Yangından etkilenen ve evlerinden tahliye edilen vatandaşlar için spor salonu açılarak, kumanya ve içecek desteği sağlandığını açıkladı.

Yangının hızı korkuttu

Karşıyaka’nın Yamanlar Dağı’nda başlayan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle Zübeyde Hanım Mahallesi'ne kadar ulaştı. Başkan Tugay, bölgede yaptığı incelemelerde, Örnekköy TOKİ konutlarında 10 katlı bir binanın çatısına sıçrayan alevlerin kontrol altına alındığını belirtti. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın binada büyük zarara yol açmadan söndürüldü. "Yangın alanındaki diğer binalarda herhangi bir sorun yok. Yaralı veya can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimiz" diyen Tugay, yangın nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlar için Zühtü Işıl Spor Salonu'nun açıldığını ve temel ihtiyaçların karşılandığını söyledi.

Güvenli alana tahliye

Yangının hala kontrol altına alınamadığını belirten Tugay, rüzgarın hızlanmasıyla birlikte yangının farklı noktalarda yeniden başladığını ifade etti. Özellikle Örnekköy'deki TOKİ evlerinin güvenlik amacıyla boşaltıldığını vurgulayan Tugay, "Yangın, yerleşim yerlerine yaklaşarak tehdit oluşturuyor. Yurttaşlarımızı güvenli alanlara tahliye ettik, ancak bazı evler ve iş yerleri zarar gördü" diye konuştu.

Yangına havadan müdahale şart

Başkan Tugay, yangının genişlemesini önlemek için havadan müdahalenin kritik önemde olduğunu belirterek, "Bayraklı'nın Doğançay, Körfez ve Onur mahallelerinde yangın nedeniyle evler yandı. Rüzgar hızını artırmazsa, yangının sabaha kadar kontrol altına alınmasını umuyoruz. Ancak Bornova’ya doğru ilerleyen orman yangınına itfaiye ekiplerimiz ulaşmakta zorlanıyor. Orman Bölge Müdürlüğü'nün araçları ve hava desteğiyle söndürme çalışmaları sürüyor. Tüm belediye birimlerimizle gece boyunca teyakkuzdayız" dedi.

Aşevleri seferber oldu

Yangından etkilenen vatandaşlar ve sahada görev yapan personel için İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Aşevleri Şube Müdürlüğü harekete geçti. Şu ana kadar 350 kişilik çorba, 900 kumanya, 770 pide, 700 kişilik sıcak yemek, bin kişilik çay, 5 bin şişe su ve 3 bin 500 ayran dağıtıldı. Belediye ekipleri yangın tamamen söndürülene kadar destek sağlamaya devam edecek.