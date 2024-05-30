Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı bu önemli tatbikat, gündüz safhasında denizden yapılan kara bombardımanıyla başladı ve izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.

Yoğun ilgi

Gece safhasının başarıyla tamamlanmasının ardından, gündüz safhası Seferihisar ilçesindeki Doğanbey mevkiinde Seçkin Gözlemci Günü etkinlikleriyle sürdü. Etkinliğe, 9 bin 139'u milli olmak üzere, 45 ülkeden bin 745 yabancı misafir katıldı. Toplamda 10 bin 884 personelin takip ettiği bu büyük tatbikat, uluslararası arenada da büyük ilgi gördü.