İzmir’deki Ankara Caddesi yan yol Egemak Kavşağı'nda arıza yapan bir araç nedeniyle trafik akışında aksama yaşanıyor. Çalışmalar nedeniyle güzergahı kullanacak sürücülerin dikkatli olmaları ve alternatif yolları tercih etmeleri öneriliyor.

Egemak Kavşağı'nda trafik aksama durumu

Ankara Caddesi yan yol Egemak Kavşağı’nda meydana gelen araç arızası nedeniyle yol dışı yapma çalışmaları devam etmekte. Bu çalışmalar nedeniyle trafik akışı, 252 sokak kavşağı mevkiine kadar geriye doğru uzanıyor. Yol kullanıcılarının bu noktada olası sıkışıklığa karşı önlem alması tavsiye ediliyor.

Alternatif güzergahlar tavsiye ediliyor

Trafik yoğunluğuna takılmamak için alternatif güzergahlar kullanılması gerektiği belirtiliyor. Sürücülerin, güzergahları dikkatli bir şekilde takip etmeleri ve trafik işaretlerine uymaları önem taşıyor.