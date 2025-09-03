İzmir’in Torbalı ilçesinde sabah saatlerinde Türk Hava Kurumuna (THK) ait eğitim uçağı düştü. Selçuk Havalimanı’ndan havalanan uçak, Kırbaş Mahallesi yakınındaki bir tarlaya düşerken, kazada pilot Berfu Hatipoğlu yaşamını yitirdi.

Kaza sabah saatlerinde meydana geldi

Torbalı ilçesi Subaşı Mahallesi’nde mısır tarlasına düşen eğitim uçağı için bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmalarında uçağın THK’ya ait olduğu tespit edildi.

Pilot yaşamını yitirdi

İlk incelemelerde 1994 doğumlu pilot Berfu Hatipoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Valilikten açıklama

İzmir Valiliği yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Selçuk Havalimanı’ndan havalanan Türk Hava Kurumuna ait eğitim uçağı, Torbalı İlçesi Kırbaş Mevkiinde 3 Eylül 2025 sabah saatlerinde kaza kırıma uğramıştır. Yapılan incelemelerde pilot Berfu Hatipoğlu’nun yaşamını yitirdiği anlaşılmıştır. Olayla ilgili soruşturma sürmektedir.”