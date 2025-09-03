İzmir’de eğitim uçuşu gerçekleştiren Türk Hava Kurumu’na (THK) ait Cessna-172 tipi çift kişilik eğitim uçağı Torbalı ilçesi Kırbaş Mahallesi’nde kaza kırıma uğradı. Kazada, pilot Berfu Hatipoğlu (31) yaşamını yitirdi.

Eğitim Uçuşu Felaketle Sonuçlandı

Selçuk Havalimanı’ndan sabah saatlerinde havalanan uçakta, kazanın meydana geldiği sırada Hatipoğlu’nun yalnız olduğu belirtildi. Olayla ilgili incelemeler başlatıldı. İzmir Valiliği, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, “Selçuk Havalimanı’ndan havalanan Türk Hava Kurumu’na ait eğitim uçağı, Torbalı ilçesi Kırbaş mevkiinde kaza kırıma uğramıştır. İlgili ekiplerimiz olay yerine hızlıca intikal etmiş ve yapılan ilk incelemelerde 1994 doğumlu Pilot Berfu Hatipoğlu’nun hayatını kaybettiği anlaşılmıştır” ifadelerine yer verdi.

Son Paylaşımı Yürekleri Dağladı

Berfu Hatipoğlu’nun kazadan yaklaşık 14 saat önce sosyal medyada yaptığı paylaşım, arkadaşları ve takipçileri tarafından hüzünle karşılandı. Fotoğrafın altına yazılan “Son fotoğrafı olacağını kim bilebilirdi ki” yorumları büyük bir üzüntü yarattı. Paylaşımın altına birçok kullanıcı başsağlığı dilekleri ve sabır temennilerini iletti.

Pilot Berfu Hatipoğlu Anılıyor

31 yaşındaki genç pilot, İzmir’de eğitim uçuşu sırasında hayatını kaybederek havacılık camiasını yasa boğdu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Hatipoğlu’nun anısı sosyal medyada ve havacılık camiasında saygıyla yad ediliyor.