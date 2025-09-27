İzmir’de bir eğlence mekanında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.K. isimli kadın tutuklanırken, diğer şüpheli A.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntüler üzerine soruşturma başlatıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan dün yapılan açıklamada, sosyal medyada yayılan video sonrası “Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerlere Alenen Hakaret” ve “Müstehcenlik” suçlarından derhal soruşturma işlemlerine başlandığı duyurulmuştu.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan H.K. ve A.S., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüphelilerden H.K., “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme” ile “Müstehcen Yayınların Yayımlanmasına Aracılık Etmek” suçlarından tutuklandı.

A.S. adli kontrolle serbest

Diğer şüpheli A.S. için ise imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi. Böylece A.S. adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Savcılıktan açıklama

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.