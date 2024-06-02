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Sürücüyü yakalamak için çalışma yürüten Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.A'yı gözaltına aldı.

Tedavi gördüğü hastanede LGS ve mezuniyet heyecanı yaşadı

Tedavi gördüğü hastanede LGS ve mezuniyet heyecanı yaşadı

Sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Abdulkadir A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kafeterya camlarının kırıldığı, marketin önündeki dolapların hasar gördüğü kazanın ardından sürücü olay yerinden yaya olarak uzaklaştı.

Kaza da kafeteryadaki Abdulkadir A. (85), Emine B. ve Seyit A. yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 16 yaşındaki B.A'nın kullandığı 35 EG 6065 plakalı hafif ticari araç , Hürriyet Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde önce apartman duvarına ardından kafeteryada oturan 3 kişiye çarptı.

İZMİR (AA) - Buca 'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

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