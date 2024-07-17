İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde geçtiğimiz cuma günü etkili olan şiddetli yağış sırasında, Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) adlı iki kişi, suda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden 33'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 27 şüpheli için ise ek gözaltı süresi talep edildiği bildirildi.

Trajik olay, büyük üzüntü yarattı

İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, yağmur suları nedeniyle elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Şiddetli yağışın neden olduğu su birikintisinde yaşanan bu trajik olay, Konak ilçesinde büyük üzüntü yarattı.

Soruşturma devam ediyor

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin ifade işlemleri tamamlandıktan sonra 27 kişi için ek belge ve dokümanların hazırlanması için savcılıkça ek gözaltı süresi talep edildiği açıklandı. Olayın aydınlatılması ve sorumluların belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü yetkilileri, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ve ek gözaltı süresi talebinin yasal süreç içerisinde değerlendirileceğini belirtti.