Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağış sırasında meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan elektrik akımı olayıyla ilgili yapılan soruşturma sonuçlarını paylaştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'de yaşanan acı olayla ilgili yapılan adli soruşturmayı açıkladı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 27 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 7 şüpheliye ev hapsi ve 6 şüpheliye yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Konak ilçesinde sağanak yağış sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı derhal soruşturma başlattı. Olayın meydana geldiği bölgedeki güvenlik kameraları ve tanık ifadeleri titizlikle incelendi.

Bakan Tunç'un açıklamalarına göre, tutuklanan şüpheliler hakkında adli işlemler devam ediyor. Soruşturmanın derinleştirilerek, olaya neden olan ihmal veya kusurun tespit edilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yaşanan trajik olay nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi. Ayrıca, ailelere ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.