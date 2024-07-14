İzmir'in Konak ilçesinde geçtiğimiz cuma günü şiddetli yağışlar sırasında elektrik akımına kapılan ve hayatını kaybeden tıp fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz'in cenazesi, memleketi Osmaniye'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kentte etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay isimli vatandaşlar yoldaki su birikintisinden geçmeye çalışırken elektrik akımına kapıldılar. Bu trajik olay sonucunda Deniz ve Öktemay hayatını kaybetti.

Deniz'in cenazesi, Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi Göçmenler Mahallesi'ndeki ailesinin yanına getirildi. Evinde helallik alınmasının ardından Garipler Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Gözyaşları içinde kılınan namazın ardından Deniz'in cenazesi toprağa verildi. Ailenin bir akrabası olan İsmail Okan Güney, olayın sorumluları hakkında şikayetçi olacaklarını belirtti. Elektrik kaçağı sorununun daha önce de gündeme geldiğini ve bu trajik olayın önlenebilir olduğunu vurguladı. Aile, yaşadıkları acıyla birlikte adalet arayışına da başladı.