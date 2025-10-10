İzmir’in Konak ilçesinde sağanak yağış sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) davasında karar çıktı.

Mahkeme, olayla ilgili yargılanan 30 sanığı 4 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı.

Mahkemeden ceza kararı çıktı

İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, olayda sorumluluğu bulunan belediye, taşeron ve elektrik firması çalışanlarının da aralarında bulunduğu 30 sanık hakkında hüküm kuruldu.

Mahkeme heyeti, sanıkları taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 4 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkûm etti.

Sanıklardan bir kısmının cezaları iyi hal indirimi uygulanmadan verilirken, bazı sanıklar hakkında meslekten men kararı da alındı.

Ne olmuştu?

12 Temmuz 2024’te İzmir’in Konak ilçesi Başar Sokak’ta, şiddetli yağmurdan kaçmaya çalışan Özge Ceren Deniz, oluşan su birikintisine bastığı sırada elektrik akımına kapılmıştı.

Deniz’e yardım etmek isteyen İnanç Öktemay da aynı akıma kapılarak yere yığılmıştı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen iki vatandaş da hayatını kaybetmişti.

Olay sonrası yapılan incelemelerde, su birikintisinin altından geçen elektrik hattında kaçak olduğu belirlenmiş, ihmali bulunduğu tespit edilen kamu görevlileri ve firma yetkilileri hakkında dava açılmıştı.