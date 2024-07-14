İzmir’in Konak ilçesinde yaşanan trajik olayda sağanak yağmur sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay’ın ardından başlatılan soruşturmada, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 29 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Olayla ilgili bilirkişi incelemesi sonucu hazırlanan ön rapor, trajedinin ardındaki teknik detayları ortaya koydu.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine getirildi. Parmak izi işlemleri tamamlanan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Cinayet Büro Amirliğine sevk edildi. Gözaltına alınanlar arasında İZSU Kanal Daire Başkanı B.K, Gdz Elektrik Ege Bölge Müdürü ve Operasyon Yetkilisi A.S. ile işletme yöneticisi K.A.F'nin de bulunduğu öğrenildi.

Asli kusurlular

Olayla ilgili bilirkişi incelemesi sonucu hazırlanan ön rapor, trajedinin ardındaki teknik detayları ortaya koydu. Raporda, bir besleme devresine ait kablonun yağmur tahliye mazgalı altına sıkıştığı ve yalıtımının zedelendiği belirtildi. Bu durumun, faz toprak arızasına neden olarak ölümlere yol açtığı vurgulandı. Kabloların zeminden yeterli derinlikte gömülmemesi ve bu bölümde drenaj borusunun kabloları yükseltmesi kazanın asli nedenleri olarak tespit edildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Kablo derinliğinin 15 santimetreye düştüğü noktada, bu kadar küçük gömülme derinliğine neden olan etken; rögar kapağı bitişiğinden geçirilen beyaz renkli drenaj borusunun kabloları kapağa doğru yükseltmesi ve bu arada kablo koruyucu borunun bu bölümde iptal edilmiş olmasıdır. İZSU uygulamalarının sonucu olan bu durumun kazanın asli nedenlerinden biri olduğu kanaatindeyiz. Kabloların 36 ve 45 santimetre aralığındaki derinliğe gömülmüş olması, kazanın yaşanmış olmasının asli nedenlerinden biri olarak Gdz Elektrik'in uygulamaları sonucu olduğu kanaatine varılmıştır. Sonuç olarak her iki kurumun ihmalleri olduğu kanaatine varılmaktadır."

Olay nasıl oldu?

İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz günü sağanak yağıştan kaçmaya çalışırken elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz, İnanç Öktemay hayatını kaybetti.

Konak ilçesi Alsancak semti Enver Dündar Başar Sokak'ta yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen Özge Ceren Deniz, su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılıp yere düştü.

Arkadaşının elektrik akımına kapıldığını gören İnanç Öktemay da ona yardım etmek isterken akıma kapılıp arkadaşının yanına düştü.

İki genç, dakikalarca yağmur altında yardım beklerken, kaçak elektrik akımı nedeniyle kişinin yanına kimse yaklaşamadı.

Daha sonra 112 Acil Sağlık ekiplerince Alsancak Devlet Hastanesi ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Deniz ve Öktemay kurtarılamadı.

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