İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz günü sağanak yağıştan kaçmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay’ın hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor.

İzmir’de elektrik dağıtım hizmetini sunan Gediz Elektrik, dün Konak ilçesinde iki kişinin elektrik akımına kapılarak vefat ettiği bölgede yaptıkları yatırımlara ilişkin son altı ayda bir şikâyet kaydının olmadığını açıkladı. Olayla ilgili soruşturmanın adli makamlarca yürütüldüğünün kaydedildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Biz de ilgili mercilerin olayı ivedilikle aydınlatmasına yardımcı olmak adına her türlü desteği sunmayı sürdürüyoruz. Yapılan ilk incelemelerde bölgede şirketimize ait herhangi bir havai yatırımımızın bulunmadığını, haberlere de yansıyan mazgalların sorumluluğunun şirketimizde olmadığını önemle belirtmek isteriz. Öte yandan bölgeyle ilgili yatırımlarımıza ilişkin son altı aydır herhangi bir şikâyet kaydı da bulunmamaktadır. Araştırmaların devamında bilirkişi raporunu takiben olayın aydınlatılacağına olan inancımızı belirtirken tüm desteğimizle, en şeffaf şekilde ilgili mercilerin yanında olduğumuzu vurgulamak isteriz. Kaybından derin üzüntü duyduğumuz İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz’e Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve baş sağlığı diliyoruz.”

Elektrik Mühendisleri Odası: İzolasyon hatası var

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şube Yönetiminden ise konuyla ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Önlem alınmaması durumunda benzer faciaların kaçınılmaz olduğu belirtilen açıklamada “izolasyon hatasına” dikkat çekildi:

“Olay sonrası sahaya giden EMO İzmir Şubesi’nin oluşturduğu teknik heyetinin ilk tespitlerine göre, olayın gerçekleştiği sokakta trafo merkezlerinden dağıtım panosuna giden kablolarda izolasyon hatası olduğu belirlenmiştir. Bu izolasyon hatasından kaynaklı olarak suyla temas eden iki yurttaşımızın hayatını kaybettiği düşünülmektedir.”

“Uyarılarımıza rağmen önlem alınmadı”

EMO’nun açıklamasında dağıtım şirketlerinin elektrik enerjisini kaliteli, güvenli ve sürekli bir şekilde ulaştırılmasından sorumlu olduğu vurgulandı. “Alsancak’ta yaşanan facia, elektrik şebekesinde su taşkınlarına karşı alınması gereken önlemlerin ihmal edildiğini ortaya çıkarmıştır” denilen açıklamada bölgeyle ilgili şunlara dikkat çekildi:

“Kasım 2023’de deniz suyunun yükselmesiyle yaşanan taşkın nedeniyle bölgeye bir süre elektrik verilememişti. Deniz taşması sonucu çok sayıda trafo merkezi su altında kalmış, bazı sokaklara günlerce enerji verilememişti. Özelleştirme sonrası ilimizdeki elektrik şebekesini devralan GDZ Elektrik Dağıtım AŞ, bölgeyi yeraltı kablolarını bir süre yer üstüne taşıyarak enerjilendirebildi.”

Kasım 2023’de yaşanan taşkının ardından yapılan uyarılara rağmen önlem alınmadığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Elektrik dağıtım şirketlerinin kullandığı altyapı kamu malı, verdikleri hizmet de kamu hizmetidir. Dağıtım şirketleri görev sürelerinin sonunda kamuya devretmeleri gereken elektrik şebekesini günün teknolojisine göre yenilemek zorundadır. Tüm dünyada dağıtım şebekelerinde dijitalleşme çalışmaları yapılırken, ülkemizde ise can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde geriye gidilmesi kabul edilemez. Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nu (EPDK) acilen bölgedeki eksikleri tespit ederek, gidermek için göreve çağırıyoruz.”

Olay nasıl oldu?

İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz günü sağanak yağıştan kaçmaya çalışırken elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz, İnanç Öktemay hayatını kaybetti.

Konak ilçesi Alsancak semti Enver Dündar Başar Sokak'ta yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen Özge Ceren Deniz, su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılıp yere düştü.

Arkadaşının elektrik akımına kapıldığını gören İnanç Öktemay da ona yardım etmek isterken akıma kapılıp arkadaşının yanına düştü.

İki genç, dakikalarca yağmur altında yardım beklerken, kaçak elektrik akımı nedeniyle kişinin yanına kimse yaklaşamadı.

Daha sonra 112 Acil Sağlık ekiplerince Alsancak Devlet Hastanesi ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Deniz ve Öktemay kurtarılamadı.