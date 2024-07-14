Gediz Elektrik (GDZ Elektrik), İzmir’in Konak ilçesinde, sağanak yağış sırasında Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay’ın elektrik kaçağı nedeniyle vefat etmelerine ilişkin bir açıklama daha yaptı.

Gediz Elektrik tarafından yapılan yazılı açıklamada “Çalışmalar sırasında yer altında bulunan elektrik kablolarımızın konumunun müdahalelerle değiştirildiği görülmektedir” ifadeleri kullanıldı.

İzmir'in Alsancak mevkiinde sağanak sırasında Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay’ın elektrik akımına kapılarak ölmesine ilişkin Gediz Elektrik tarafından dün yapılan açıklamada “Son altı ayda şikâyet kaydı yok. Yapılan ilk incelemelerde bölgede şirketimize ait herhangi bir havai yatırımımızın bulunmadığını, haberlere de yansıyan mazgalların sorumluluğunun şirketimizde olmadığını önemle belirtmek isteriz” denilmişti.

"Şebekemiz üzerine üç yeni yağmur suyu ızgarası yapıldı"

Firmadan bugün yapılan açıklamada ise “5 Ocak’ta ilgili alt yapı kuruluşu tarafından bilgi verilmeden ve onayımız olmaksızın bölgedeki elektrik şebekemiz üzerine üç yeni yağmur suyu ızgarası yapıldığı belirlenmiştir” denildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Şebekemize zarar verildiği 13 Temmuz 2024 tarihinde yetkili kurumlar tarafından yapılan incelemeler sırasında da açıkça görülmüş ve kayıt altına alınmıştır. Ek olarak, çalışmalar sırasında yer altında bulunan elektrik kablolarımızın konumunun müdahalelerle değiştirildiği görülmektedir. Gerçekleştirilen bu çalışmaların kurumumuza hiçbir şekilde bilgi aktarılmadan yapıldığını bir kez daha vurgulamak isteriz.”

Açıklamada "daha önce şikâyet kaydı olmadığı" ifadesi tekrarlanırken, 9 Ocak’ta bölgeden farklı bir şebeke unsuruna ilişkin arıza kaydının alındığı ve ekipler tarafından sorunun çözüldüğü belirtildi:

“Olayın geçtiği bölgeye dair son altı aydır kurumumuza CİMER, Çağrı Merkezi, sosyal medya dahil olmak üzere tüm kanallardan gelen talepler incelenmiş ancak herhangi bir şikâyet kaydı olmadığı tespit edilmiştir. Bölge sakinlerinin konuşmalarında uzun süredir iletildiği söylenen şikayetler, doğrudan sorumlu olan diğer kurumlara yapılmıştır. Öte yandan 9 Ocak tarihinde bölgeden farklı bir şebeke unsuruna ilişkin arıza kaydı alınmış ve ekipler tarafından sorun çözülerek kayıt kapatılmıştır.”

Ne olmuştu?

İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz günü sağanak yağıştan kaçmaya çalışırken elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz, İnanç Öktemay hayatını kaybetti.

Konak ilçesi Alsancak semti Enver Dündar Başar Sokak'ta yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen Özge Ceren Deniz, su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılıp yere düştü.

Arkadaşının elektrik akımına kapıldığını gören İnanç Öktemay da ona yardım etmek isterken akıma kapılıp arkadaşının yanına düştü.

İki genç, dakikalarca yağmur altında yardım beklerken, kaçak elektrik akımı nedeniyle kişinin yanına kimse yaklaşamadı.

Daha sonra 112 Acil Sağlık ekiplerince Alsancak Devlet Hastanesi ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Deniz ve Öktemay kurtarılamadı.

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