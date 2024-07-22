İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği olayın yaşandığı mazgallarda tamirat çalışması yapan İZSU ve Gdz Elektrik ekiplerindeki şüpheliler, emniyette verdikleri ifadelerde, elektrik kablosunun yüzeye yakın olduğunu ve koruyucu borusunun kesildiğini belirtti. Ayrıca, ellerinde malzeme olmadığı için boruyu değiştiremediklerini söylediler.

İzmir'in Konak ilçesinde, 12 Temmuz'da sağanak yağış sırasında su birikintisine basarak elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

Olayla ilgili İZSU, Gdz Elektrik ve altyapı işlemlerini yürüten firmalardan çalışanların da aralarında bulunduğu 35 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Zanlıların emniyette verdikleri ifadeler ve hazırlanan fezlekede, ihmallerin ölüme neden olduğu vurgulandı.

Fezlekede, güvenlik kamerası incelemesi sonucunda, olay yerinde 4 Ocak 2024'te İZSU ile çalışan mühendislik firmasından görevlilerin mazgalları inşa ettikleri, 9 Ocak'ta ise mazgaldan duman yükselmesi şikayetleri üzerine Gdz Elektrik görevlilerinin çalışma yaptıklarının görüldüğü belirtildi.

'Betonları şantiyeye geri getirdik'

Mazgal yapımında çalışan ekibin kepçe operatörü Z.T., kazı çalışması sırasında bölgede elektrik hattı fark etmeleri üzerine çalışmayı durdurduklarını ve İZSU ile yapılan telefon görüşmesi sonrasında kepçeyi durdurup kürek yardımıyla çalışılması talimatı verildiğini ifade etti. Z.T., kablolar yüzeye yakın görüldükten sonra Gdz Elektrik'e haber verilip verilmediğini bilmediğini ve o gece kepçenin ışıklarıyla arkadaşının çalıştığını anlattı.

"Mazgal yapım işi sırasında genellikle mazgalın altına 50 cm bağlantı betonu konulur, ancak çalıştığımız yerde yeterli alan olmadığı için bu betonları koymadık ve getirdiğimiz betonları şantiyeye geri getirdik. Betonun konulup konulmaması konusunda karar İZSU'ya aittir, ancak çalışma yaptığımız saat geç olduğu için İZSU ile görüşme yapılmadı. Şirket yetkilisi, yeterli alan olmadığı için 300'lük plastik borunun kesilerek mazgalın altına yerleştirilip beton atılması talimatını verdi. B.S. bu talimata uygun olarak boruyu kesti, mazgal altına yerleştirerek beton attı ve üstüne mazgalı yerleştirdi."

Şüpheli B.S. de 4 Ocak'ta olay yerinde kanal çalışması yaptıklarını, işlem sırasında hiçbir elektrik hattına ya da altyapıya zarar vermediklerini ileri sürdü.

Gdz Elektrik'te arıza onarım ustası olarak çalışan M.T., 9 Ocak günü gelen ihbar nedeniyle olay yerine gittiklerini, duman çıkan yeri tespit ederek enerjisini kestiklerini, tamiratı yaptıklarını ve kontrollerde bir arıza tespit etmediklerini söyledi.

Gdz Elektrik'te arıza onarım personeli olarak görev yapan F.A., mazgalın yanındaki kaldırımdan duman geldiğini öğrenmesi üzerine olay yerine gittiğini belirterek, kabloya ulaşana kadar kazma işlemi yaptıklarını aktardı.

"Kabloya ulaştığımızda kablonun dış koruyucu borusundan çıktığını ve kabloda izole yanığı olduğunu, borunun içerisinde su olduğunu gördüm. Orada bizim dışımızda mazgalı döşerken büyük ihtimalle kabloyu yana çektikleri için koruyucu borunun zarar görmüş olduğunu anladım. Tamir ettikten sonra kaçak olmadığını tespit ettik. Koruyucu borunun tahrip olduğu doğrudur. Kimin yaptığını bilemem. Elimizde malzeme olmadığı için boruyu değiştirme işimiz yoktur. Kim bu tesisatı döşedi bilemem, benim işim sadece arızayı gidermektir. Bu kontrolü kablo test ekipleri yapar."

Olay ve soruşturma

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında gözaltı talimatı verilen 35 şüpheliden 33'ü yakalanmış, 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Gözaltındaki 27 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş ve 14'ü tutuklanmıştı.

Dosya kapsamında bilirkişi raporuna göre 5 şüphelinin daha olayda ihmalinin olduğu belirlenerek gözaltı talimatı verilmiş, bunlardan 3'ü yakalanmış, 1 kişinin kanser tedavisi gördüğü ve 1 kişinin yurt dışında olduğu belirtilmişti. Yakalanan 3 kişi daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı