Bugün İzmirliler, "İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?", "İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak?" sorularının yanıtını arıyor.
27 Mayıs'ta 13 ilçede elektrik yok
GDZ Elektrik bugünün planlı kesintilerini açıkladı. İşte 27 Mayıs Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Saat : 9:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Yeni
Güzelhisar
Kültür
Kurtuluş
Saat : 9:00 - 12:00
BERGAMA / İZMİR
Dağıstan
Saat : 9:00 - 15:00
BORNOVA / İZMİR
Karacaoğlan
Saat : 9:00 - 11:00
BUCA / İZMİR
İnkılap
Saat : 9:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Balatçık
Saat : 10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Barış
Günaltay
Sevgi
Saat : 9:00 - 12:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Örnekköy
Saat : 9:00 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Emenler
Saat : 11:00 - 16:00
KINIK / İZMİR
Poyracık
Saat : 14:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
Günerli
29 Ekim
85. Yıl Cumhuriyet
İnönü
Saat : 9:30 - 15:30
ÖDEMİŞ / İZMİR
Horzum
Saat : 10:00 - 17:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Camikebir
Saat : 10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Altıntaş
İçmeler
Sıra