Bugün İzmirliler, "İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?", "İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak?" sorularının yanıtını arıyor. 

27 Mayıs'ta 13 ilçede elektrik yok

GDZ Elektrik bugünün planlı kesintilerini açıkladı. İşte 27 Mayıs Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

Saat : 9:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Yeni
Güzelhisar
Kültür
Kurtuluş

Saat : 9:00 - 12:00
BERGAMA / İZMİR
Dağıstan

Saat : 9:00 - 15:00
BORNOVA / İZMİR
Karacaoğlan

Karşıyaka'da yüzlerce çöp konteyneri ilaçlanıyor Karşıyaka'da yüzlerce çöp konteyneri ilaçlanıyor

Saat : 9:00 - 11:00
BUCA / İZMİR
İnkılap

Saat : 9:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Balatçık

Saat : 10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Barış
Günaltay
Sevgi

Saat : 9:00 - 12:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Örnekköy

Saat : 9:00 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Emenler

Saat : 11:00 - 16:00
KINIK / İZMİR
Poyracık

Saat : 14:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
Günerli
29 Ekim
85. Yıl Cumhuriyet
İnönü

Saat : 9:30 - 15:30
ÖDEMİŞ / İZMİR
Horzum

Saat : 10:00 - 17:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Camikebir

Saat : 10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Altıntaş
İçmeler
Sıra

Kaynak: Haber Merkezi