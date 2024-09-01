İzmir'de emekli İngilizce öğretmeni Necla Kara, bir ay önce görme kaybı nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan detaylı kontrollerin ardından, görme kaybının nörolojik kökenli olduğu belirlendi. Uzman hekimler, Kara için acil bir operasyon kararı aldı. Bu operasyon, Necla Kara'nın liseden eski öğrencisi olan İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Dr. Efecan Erişken tarafından gerçekleştirildi.

Başarıyla geçen operasyon

Başarılı bir şekilde gerçekleştirilen operasyonun ardından Necla Kara, sağlığına kavuştu. Dr. Erişken, öğretmeniyle 14 yıl sonra buluşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Hastamız, İzmir Atatürk Lisesi'nde İngilizce öğretmenimdi. Sosyal medya aracılığıyla bana ulaştı ve görme bozukluğundan bahsetti. Yüzde 81 oranında görme kaybı tespit ettik. Ameliyatını hemen planladık," diye açıkladı.

İyi huylu tümör başarıyla çıkarıldı

Dr. Erişken, “Yaptığımız tetkiklerde beyin tümörünü ve her iki görme sinirine baskı yaptığını gördük. Ameliyat sırasında, her iki görme siniri ile şah damarları arasında bulunan iyi huylu tümörü başarıyla çıkardık. Operasyon sırasında herhangi bir sorun yaşamadık. Atatürk Lisesi, mezunları için daima özel bir yer. Öğrencilerimizin sağlık sorunlarında yardım edebilmekten mutluluk duyuyorum. Görmeyen gözün tekrar görmesi, bizim için çok sevindirici," ifadelerini kullandı.

Necla Kara'nın duyguları

Görme yetisini geri kazandığı için çok mutlu olduğunu belirten Necla Kara, “Sol gözüm bulanık görüyordu. Birkaç göz doktoruna gitmeme rağmen gözümde fiziksel bir sorun olmadığı söylendi. Ancak 'nörolojik' olduğu belirlendi. Beyin MR'ında kitle tespit edildi. Dr. Efecan’a başvurdum ve o da tümörün alınması gerektiğini söyledi. Onun yeteneğine güvendiğim için ameliyatı kendisinin yapmasını istedim. Bu durumdan herkese gururla bahsettim. Çevremdekiler de eski bir öğrencim tarafından ameliyat edilmenin güzel bir şey olduğunu dile getirdi,” dedi.