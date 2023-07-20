FATİH ÖZKILINÇ-İzmir'de emekliler, maaşlarına yapılan zam oranlarına ve hayat pahalılığına tepki gösterdi. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Emekli-Sen üyeleri, Konak Meydanı’nda yaptıkları eylemde enflasyon karşısında yaşadıklarını bir mizansen gösteriyle sergiledi. Emekliler üzerlerindeki "Emekliyiz, açız" yazılı giydirmeler ve ağızlarını bantlayarak yere yattı, maaş zamlarını protesto etti.



ENFLASYON RAKAMLARI GERÇEKLİKTEN UZAK



Basın açıklaması metnini okuyan DİSK Emekli-Sen Ege Bölge Temsilcisi Sabahattin Yeşiltepe, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açılan enflasyon oranının ne işçinin ne memurun ne de emeklinin yaşam gerçekliğini yansıtmadığını söyledi. Yeşiltepe, “TÜİK’in Haziran 2023 dönemi için açıkladığı gıda enflasyonu oranı yüzde 53,92 iken; Konfederasyonumuz DİSK’in araştırma merkezinin emeklilerde ve dar gelirlilerde gıda enflasyonunun yüzde 66 ila 85 aralığında olduğunu ortaya koydu. Ne var ki TÜİK’in halkın ekmeğini korumak değil küçültmek için dört işleme takla attırarak açıkladığı ve işçilerin, memurların, emeklilerin sürekli biçimde yoksullaşmasına neden olan gerçek dışı enflasyon oranları neticesinde biz emeklilerin Temmuz-Aralık 2023 dönemi zammı da refah payı adı altında yapılan birkaç puanlık ekleme ile yüzde 25 olarak belirlendi. Bugün resmi enflasyon ile gerçek enflasyon oranları arasındaki bu derin fark, yoksulluğun da derinleşmesine neden olmaktadır. Artık eskiyen ve anlamını tümüyle yitirerek boş bir vaat haline gelen ‘emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz’ söylemlerinin ardında milyonların açlık sınırının altında yaşam mücadelesi verdiği bir ekonomik ortam bulunmaktadır. Bu koşullarda emekliler için yüzde 25 zam, zammın kelime anlamının aksine, akıllara boş buzdolaplarını, alınamayan ilaçları, karşılanamayan kira ve faturaları getirmektedir” diye konuştu.



"ZAM ORANLARINI KABUL ETMİYORUZ"



Ülkede açlık sınırının 10 bin 373 lira, yoksulluk sınırının ise 33 bin 789 lira olduğuna belirten Yeşiltepe, “Emeklilerin büyük çoğunluğunun maaşlarının zamlı hali dahi açlık sınırının katbekat altında kalacağı açıktır. Üstelik hâlihazırda kök maaşı 7 bin 500 TL’nin altında olan ve maaşları Hazine yardımıyla 7 bin 500 TL’ye tamamlanan milyonlarca emekli, zammın kök maaşlar üzerinden yapılacak olması nedeniyle 7 bin 500 lirayla yaşam savaşı vermeye mahkum edilecektir. Dolayısıyla, mevcut kök maaşı 6 bin TL ve altında bulunan emekliler için bu zam oranı hiçbir anlam ifade etmeyecek; fiilen herhangi bir zam alınmış olmayacaktır. Emeklilerin iradesi ve yaşam hakkını yok sayan bu düzenlemenin karşısında tüm mal ve hizmetlere getirilen yeni vergi artışları ve zamlar emeklilerin gıdaya, temizlik ürünlerine, sağlık ihtiyaçlarına, barınma imkânlarına erişmelerini tümüyle engelleyecektir. Zira emek gelirlerine ve emekli maaşlarına yapılan zamların henüz vatandaşların ceplerine girmeden buharlaşması, ülkenin normali haline getirilmişken; vergi ve harçlarda fahiş oranlarda zamlara gidilmesi, en temel tüketim maddelerine erişmenin lüks halini almasına neden olacaktır. Yaşam hakkımızın gaspı anlamına gelen bu zam oranlarını kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.