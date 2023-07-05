FATİH ÖZKILINÇ-Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK)'nun haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklanmasıyla memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam büyük oranda netleşirken İzmir'de Tüm Emeklilerin Sendikası İzmir Şubesi üyesi emekliler basın açıklamasında bulundu. Konak Atatürk Meydanı'nda toplanana emekliler TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine tepki göstererek "Hak verilmez alınır, haklar sokakta kazanılır birleşe birleşe kazanacağız" , "Onurlu bir yaşam istiyoruz", "Sefalete teslim olmayacağız", "TÜİK yalan yaşam gerçek", "Sermayeye değil emekçiye bütçe" diye slogan atarak taleplerini dile getirdi.

"İNSANCA BİR YAŞAM İSTİYORUZ"

Basın açıklaması metnini okuyan Tüm Emeklilerin Sendikası Bornova Şube Başkanı Yusuf Şenol, "Biz emekliler onurlu ve insanca bir yaşam istiyoruz. Yoksul olmak istemiyoruz. Canlı kalmakla yaşamak aynı şey değildir. Yönetenler bizi canlı kalmaya razı etmeye çalışıyor. Bir insanın yaşıyorum diyebilmesi için; en kaba haliyle, barınma, beslenme, giyinme, ulaşım, sağlık, eğitim, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamada herhangi bir sıkıntı çekmemesi lazım. Bugünkü pahalılıkta bunların yerine getirilebilmesi için yoksulluk sınırının üzerinde bir gelire sahip olunması yani iktidar yanlısı kuruluşların, sarı sendikaların belirttiği gibi en az aylık 34 bin TL gelirinin olması gerekiyor. Halbuki 16 milyon emekli, dul ve yetimin yüzde 90'nının aylık geliri ortalama 7 bin TL civarındadır. Bu gelirle yaşamaları olası değildir ancak ölmeden canlılıklarını devam ettirebiliyorlar" dedi.

"GERÇEK ENFLASYON YÜZDE 168"

Çalışanlar emekliye ayrıldıklarında, çalışırken aldıkları aylık gelirlerinin şu anda yüzde 30'u kadar maaş bağlandığını kaydeden Şenol, "Bu kabul edilebilir, akıl ve vicdanla açıklanabilir bir durum değildir. Bu kadar düşük bir maaşla emekli edilen emekçi çalışma gücünü yitirmemişse ikinci bir iş yapmaya başlıyor. İş bulamayan veya çalışacak gücü olmayanlar da yakınlarının yardımıyla ayakta durabiliyorlar. Açlığa sefalete daha ilk baştan mahkum edilen emeklinin gerçekleri görmesini ve isyan etmesini önlemek isteyen iktidar çeşitli algı operasyonlarıyla bu hallerine şükür etmeleri gerektiğini sürekli vurgulayıp duruyor. Çalışırken maaşlarından kesilen sosyal güvenlik ve sağlık primleriyle üretime kattıkları değeri hiçe sayıp sanki devletin üstünde bir yükmüş gibi göstermeye, kiralık kalemler ve akademisyen ünvanlı kullar aracılığıyla sürekli yineleterek kamuoyunda yanlış bir algı yaratıyor. Yönetenlerin yaptıkları açıklamalar ve icraatlarının birbiriyle tutarlı olmadığı, çelişki oluşturduğu anlaşılmaktadır. Bir taraftan TÜİK denilen kurum aracılığıyla yıllık pahalılığı, enflasyonu yüzde 38,21 düzeyinde ilan ederken diğer taraftan asgari ücreti aynı zaman dilimi içerisinde 2022 Aralık ayında net 4253,40 TL, 2023 Temmuz ayında 11402 TL olmak üzere yüzde 168 oranında artırmak zorunda kalıyor. Bu artış emekçiler daha rahat yaşasınlar diye artırılmadı, pahalılıktan dolayı isyan etmesinler diye yapıldı. Yani yönetenler gerçek enflasyonun yıllık yüzde 168 olduğunu ilan etmiştir. Liyakatsizliğin ne demek olduğunu, insanı ne hale getirdiğinin en güzel örneğini TÜİK yöneticileri oluşturmaktadır. Koltuklarını korumak uğruna iktidarın bu tutumuna karşı herhangi bir tepki gösterememişlerdir" şeklinde konuştu.



YOKSULUK SINIRININ ÜSTÜNDE MAAŞ İSTEDİLER

Emeklilerin sadaka gibi yüzdelik zamlar istemediğini kaydeden Şenol, "Yoksulluk sınırı üzerinde bir maaş istiyoruz. Bu bizim hakkımız olduğu gibi yönetenlerinde yerine getirmeleri gereken bir zorunluluktur. Böyle durumlarda hemen kaynak olmadığından, ülke ekonomisinin zor durumda olduğundan dem vurulur. Ülke ekonomisini zor duruma ne emekliler ne de emeğiyle geçinenler düşürdü. Ekonomimizi ekonominin E'sinden anlamayanlar, ülke kaynaklarını halkının ihtiyaçlarını karşılamak için uluslararası sermayenin ve ülkemizdeki bir avuç komisyoncusunu beslemek için harcayanlar bu hale getirdiler. Bedelini de onların ödemesi gerekir" dedi.

EMEKLİLERİN TALEPLERİNİ SAYDI

Emeklilerin taleplerini de dile getiren Şenol, "Biz emekliler olarak; Sosyal Güvenlik Kurumlarının bağımsızlaştırılarak emekçilere teslim edilmesi, söz yetki ve kararın emekçilerde olmasını istiyoruz. Her yıl milli gelirden sermayenin değil, emekçilerin daha fazla pay almasını istiyoruz. Bu gerçekleşmediği sürece emekliler insanca yaşayacağı bir maaş alamayacaklar. Maaş bağlama oranının kaldırılarak emekçinin çalışırken aldığı en son maaşının emekli maaşı olarak bağlanmasını istiyoruz. Emekliler arasında var olan maaş farkının en düşük maaşa değil en yüksek maaşta birleştirilmesini istiyoruz. En düşük emekli maaşının en az yoksulluk sınırının üstünde bir düzeye getirilmesini istiyoruz. Ayrım yapmaksızın tüm emekli, dul ve yetimlere yılda dört defa asgari ücret tutarında ikramiye verilmesini istiyoruz. Emeklilerin örgütlenmeleri önündeki engellerin kaldırılmasını ve sendikal örgütlenmelerin teşvik edilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.