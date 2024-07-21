İzmir Lokantacılar Odası, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İzmir İl Müdürlüğü ile iş birliği yaparak emeklilere yönelik yüzde 10 indirim fırsatı sunan bir protokol imzaladı. Oda Başkanı Doğan Kılıç ve SGK İzmir İl Müdürü Hidayet Baydilli'nin öncülüğünde gerçekleşen bu anlaşma sayesinde emekliler, emekli kartlarını gösterdiklerinde İzmir genelindeki yaklaşık 3 bin lokantada yemeklerini yüzde 10 indirimli yiyebilecekler.

""Emeklilere bizim de bir desteğimiz olsun istedik"

Protokolün imza töreninde konuşan İzmir Lokantacılar Odası Başkanı Doğan Kılıç, bu anlaşmayı tüm lokantacı esnafına duyurduklarını ve uygulamanın bugün itibariyle başlayacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılını "Emekli Yılı" ilan ettiğini hatırlatan Kılıç, "Emeklilere bizim de bir desteğimiz olsun istedik. Tüm emeklilerin yanındayız. Onlara böyle bir imkan sağlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Teşekkür mesajı

SGK İzmir İl Müdürü Hidayet Baydilli ise İzmir Lokantacılar Odası ile yapılan bu anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Baydilli, "Oda Başkanımız duyarlı bir davranış ortaya koyarak emeklilerimize yüzde 10 indirim uygulama dönemini başlattı. Bu güzel hareketin emeklilerimizi mutlu edeceğini düşünüyorum. Biz de bu anlamlı uygulamayı ve ortaya çıkacak sonuçlarını sitemizden yayınlayacağız. Bu işbirliği için Oda Başkanımız Doğan Kılıç'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.