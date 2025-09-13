İzmir’de engelli yurttaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin Mobil İstihdam Aracı sayesinde iş koçlarıyla görüşerek iş başvurusu yaptı. Buca Hasanağa Bahçesi’nde hizmete başlayan araç, her ay farklı ilçelerde konumlanarak iş arayanlara kariyer danışmanlığı ve iş bulma desteği sunacak.

İş koçları eşliğinde başvuru imkânı

Destekli İstihdam Ofisi’nin iş koçlarıyla bir araya gelen adaylar, özgeçmiş hazırlama, mülakatlara hazırlık ve kariyer danışmanlığı hizmetlerinden faydalandı. Katılımcılar, farklı sektörlerde istihdam edilmek üzere kayıt altına alındı.

“Birbirimize destek veriyoruz”

Meslek Fabrikası İstihdamı Geliştirme ve Destekleme Birimi Sorumlusu Didem Eren, Mobil İstihdam Aracı ile sahada aktif çalışma yürüttüklerini belirterek, “Engelli yurttaşlarımızı ön kayıtla sisteme dahil ediyor, ardından mülakat süreciyle iş imkânları sağlıyoruz” dedi.

“Her ay farklı noktadayız”

Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü’nden İş Koçu Büşra Alpayım ise, “Mobil İstihdam Aracı sayesinde otizmli ve zihinsel engelli yurttaşlarımız başta olmak üzere birçok kişiye birebir görüşmelerle ulaşabiliyoruz. Hizmeti onlara daha yakın kılmak için her ay farklı ilçelerde olacağız” diye konuştu.

Ailelerden destek mesajı

Kızı Sultan Mutlu ile aracı ziyaret eden Aynur Mutlu, “Çocuğumun kendi ayakları üzerinde durmasını istiyorum. Böyle bir hizmeti çok değerli buluyorum” dedi. Sultan Mutlu ise iş koçlarına teşekkür ederek ofis ortamında çalışmak istediğini ifade etti.

“20 yıldır iş arıyorum”

Uzun süredir iş bulamadığını söyleyen 34 yaşındaki Burak Kurt, “Mobil İstihdam Aracı sayesinde umutlandım. Bizimle çok güzel ilgilendiler” dedi.

Mobil istihdam projesi yayılıyor

Ağustos ayından itibaren hizmete başlayan Mobil İstihdam Aracı, Buca’daki uygulamanın ardından İzmir’in 30 ilçesinde farklı noktalarda konumlanacak. Her ay düzenlenecek etkinliklerde iş arayan engelli yurttaşlara iş koçluğu ve kariyer desteği sağlanacak.

Destekli İstihdam Ofisi öncü rol üstleniyor

2024 yılında kurulan Destekli İstihdam Ofisi, nöroçeşitli gençler için Türkiye’de ilk kez istihdam ve iş koçluğu hizmeti sunuyor. Bugüne kadar onlarca kişinin iş yaşamına katılmasını sağlayan ofis, Mobil İstihdam Aracı ile iş birliğini sürdürerek destek ağını genişletiyor.