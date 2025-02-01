İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen üç günlük Engellilik Çalıştayı, "Erişilebilirlik Haktır" temasıyla başladı. Kaya Termal Otel’de düzenlenen çalıştayda, engelli hakları ve erişilebilirlik konuları kapsamlı şekilde ele alındı. Açılış konuşmasını yapan CHP Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, İzmir’i Türkiye’nin sosyal politikalar açısından öncü şehirlerinden biri olarak gördüklerini belirtti.

Engelli bireylere daha fazla destek çağrısı

Aylin Nazlıaka, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak için yerel yönetimlere büyük sorumluluk düştüğünü vurgulayarak, "Her bireyin özgürce gezebildiği, çalışabildiği, eğlenebildiği ve sosyal hayata katılabildiği bir kent, engelli bireylerin de hakkıdır" dedi. Engelli bireylerin sağlık, eğitim ve istihdama erişimde yaşadığı sorunlara dikkat çeken Nazlıaka, "Engelli yurttaşlarımızın ve yakınlarının hayat kalitesini artırmak için daha fazla çalışmak ve daha fazla emek harcamakta da son derece kararlıyız. Hiç şüphesiz, engelli yurttaşlarımızın önündeki engellerin kaldırılmasında yerel yönetimlere önemli bir sorumluluk düşüyor. Her bireyin özgürce gezebildiği, çalışabildiği, eğlenebildiği, öğrenebildiği, sosyal hayatta aktif bir şekilde yer alabildiği bir kent, engelli bireylerin de hakkıdır" dedi.

Engelli nüfusu ile resmi kurumlar arasındaki fark

Sağlığa erişimde zorluk yaşadıklarının altını çizen Nazlıaka, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, Türkiye'de 2023 yılı itibarıyla yatılı olarak hizmet veren sadece 107 bakım ve rehabilitasyon merkezi var. 149 umut evi, 135 gündüz merkezi ve gündüz hizmeti veren yatılı kuruluş var. Yani toplamda 391 resmi kurumdan bahsediyoruz. Bir yanda 11 milyon civarında olduğunu öngördüğümüz bir engelli nüfus var, diğer tarafta sadece 391 resmi kurum var. Bu veriler bile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın neden gerçek verilere ulaşmamızı istemediğini gösteriyor" diye ekledi.

İzmir'de işitme engelliler için yeni proje

Çalıştay kapsamında düzenlenen panelde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, işitme engellilerin hastanelerde karşılaştığı iletişim sorunlarına çözüm üretmek amacıyla işaret dili tercümanlarından oluşan bir ekip kuracaklarını açıkladı. Tugay, "Bugün burada hepimize çok önemli sorumluluklar, görevler düştüğünü, düşeceğini bildiğimiz bir alanla ilgili değerli bir çalışma yapılıyor. Engellilerle ilgili ne zaman bir yerde konuşsak insanlarda birikmiş bir kızgınlık ve tepkiyi görüyorum. Haklılar, mücadele etmesi gerçekten çok zor bir alan. Uzun yıllar sosyal yardım dışında eller tutulur bir gelişme sağlanamamış bir alan. Engellilerin her türlü hakka erişimi ile ilgili önümüzde kocaman bir görev var. Bugün burada bulunan Aziz Kocaoğlu ve Burhan Özfatura Başkanların zamanından beri etkili adımlar atıldı ancak ne yapsak yeterli değil. Ancak biz bu konuyu burada konuşuyorsak sorunların farkında olduğumuzu, adım atmak için çalışmaya hazır olduğumuzu, şu anda yerel yönetimler eliyle yapabileceğimiz her şeyi yapmak için çok daha yoğun çaba göstereceğimizi ifade ediyoruz" diye konuştu.

Engelli hakları için yol haritası belirlendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Altan İnanç, çalıştayın sonuçlarının Türkiye’nin sosyal politikalarına katkı sunacağını belirtti. İnanç, "Engelli yurttaşlarımızın İzmir’de engelsiz yaşaması için İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak özen gösterdiğimizin bilinmesini isterim. Bugün ve yarın yapılacak sempozyumların, tartışmaların, sonuç metinlerinin Türkiye’nin sosyal demokrat politikalarına, partimizin sosyal demokrat politikalarına katkı koyacağına, ışık tutacağına inancım tamdır" diye aktardı.