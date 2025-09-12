Eren Bigül kimdir? İzmir Balçova saldırısını neden gerçekleştirdi?

İzmir Balçova saldırganı Eren Bigül öldü mü?

Kanlı ay tutulması burçlara nasıl etki edecek?

“Maaş Ödeyemeyen Belediye” Polemiği: Karakayalı’dan Türkmen’e Rest Gibi Yanıt

Ekiplerin çalışmaları sonucunda, silahlı terör örgütleri THKP-C, DHKP-C ve DEV-YOL adına propaganda yaptığı belirlenen 3 şüpheli belirlendi.

İzmir'de kadın cinayeti: Eski sevgilisini öldürüp intihar etti

İzmir’de terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları tespit edilen 3 kişi, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

