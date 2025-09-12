İzmir’de terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları tespit edilen 3 kişi, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
Başsavcılık talimatıyla operasyon
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Propaganda yapan 3 zanlı tespit edildi
Ekiplerin çalışmaları sonucunda, silahlı terör örgütleri THKP-C, DHKP-C ve DEV-YOL adına propaganda yaptığı belirlenen 3 şüpheli belirlendi.
Eş zamanlı baskında yakalandılar
Şüphelilerin adreslerine sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
İşlemleri sürüyor
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
