İzmir’de terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları tespit edilen 3 kişi, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Başsavcılık talimatıyla operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Propaganda yapan 3 zanlı tespit edildi

Ekiplerin çalışmaları sonucunda, silahlı terör örgütleri THKP-C, DHKP-C ve DEV-YOL adına propaganda yaptığı belirlenen 3 şüpheli belirlendi.

Eş zamanlı baskında yakalandılar

Şüphelilerin adreslerine sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

İşlemleri sürüyor

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ