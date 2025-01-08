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Kentte sabah saatlerinde metro seferlerinde de aksama yaşandı. Fahrettin Altay-Evka 3 güzergahında meydana gelen arıza nedeniyle seferlerin aksadığı belirtilirken, istasyonlarda yoğunluk oluştu. Arızanın onarılmasının ardından seferlerin normale döndüğü ifade edildi.

Bazı yolcular ise gecikme nedeniyle ESHOT personeline tepki gösterdi.

Eylem nedeniyle sabah saatlerinde ulaşımda aksamalar yaşandı. İşe gitmek için otobüs bekleyenler, duraklarda kalabalık oluşturdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinde maaşlarda yaşanan gecikmeler nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZELMAN ve İZENERJİ dün tam gün iş bırakma eylemi yaptı. Bu kapsamda ESHOT şoförleri, bugün 06.00 ile 07.00 saatleri arasında kontak kapattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinde maaşlarda yaşanan gecikmeler nedeniyle işçilerin dün başlattığı eylem kapsamında ESHOT şoför leri, bugün 06.00 ile 07.00 saatleri arasında kontak kapattı. Eylem nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

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