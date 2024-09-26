İzmir’in Bornova ilçesinde, boşanma davası açan ve uzaklaştırma kararı aldıran eşi Hülya Şellavcı Yeğin’i iş yerinde tabancayla öldüren Kaffar Yeğin, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanık Kaffar Yeğin, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme başkanı, sanığın geçmişte Almanya’da işlediği suça dair belgenin geldiğini belirtti. Belgeye göre, Yeğin'in Almanya'da birlikte yaşadığı sevgilisini baltayla ağır yaraladığı, kadının çocuğunun müdahalesi sonucu olay yerinden kaçtığı ve 7 yıl 6 ay hapis cezası yatıp denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildiği ifade edildi. Türkiye’ye ise 2021 yılında döndüğü kaydedildi.

"Plan yapmadım, alkollüydüm" savunması

Son savunmasında Yeğin, cinayeti bilinçli işlemediğini, olay günü alkollü olduğunu ve eşinin biber gazı gösterince paniklediğini öne sürdü. Ancak Cumhuriyet savcısı, sanığın "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme", "gece vakti silahla iş yerinde yağma" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet" suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Ayrıca, Almanya’daki suçun da göz önünde bulundurularak, tekerrür hükümlerinin uygulanmasını istedi.

Ağırlaştırılmış müebbet ve 8 yıl hapis cezası

Mahkeme, sanığın "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına, "gece vakti silahla iş yerinde yağma" suçunu ise hırsızlık olarak değerlendirerek 8 yıl hapis cezası verilmesine karar verdi. Ateşli silahlar ile ilgili suçlar ise ayrı bir dosyada ele alınacak. Mahkeme, sanığın cezasında hiçbir indirim uygulamadı.

Olayın geçmişi

Hülya Şellavcı Yeğin, 22 Ekim 2022’de, uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşi Kaffar Yeğin tarafından çalıştığı iş yerinde tabancayla vurularak öldürülmüştü. Cinayetten sonra kaçan Yeğin, 8 Kasım’da Konak ilçesindeki bir evde yakalanmıştı.

Sanık hakkında, "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme", "gece vakti silahla iş yerinde yağma" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet" suçlarından dava açılmıştı. Daha önce de eşine karşı işlediği "kasten yaralama", "tehdit", "ısrarlı takip" ve "hakaret" suçlarından toplam 5 yıl 5 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmış, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi de cezayı hukuka uygun bulmuştu.