İzmir'in Ödemiş ilçesinde tehdit ve şantaj yoluyla esnaftan haraç aldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçedeki esnaftan tehdit ve şantaj yoluyla haraç alındığı şikayeti üzerine soruşturma başlattı.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma kapsamında H.D. ve R.G'yi takibe aldı.
Ekipler, esnaftan zorla para aldıkları sırada şüphelileri suçüstü yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA