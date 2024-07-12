İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan kaçmaya çalışırken elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz, İnanç Öktemay hayatını kaybetti.
Konak ilçesi Alsancak semti Enver Dündar Başar Sokak'ta yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen Özge Ceren Deniz, su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılıp yere düştü.
Arkadaşının elektrik akımına kapıldığını gören İnanç Öktemay da ona yardım etmek isterken akıma kapılıp arkadaşının yanına düştü.
İki genç, dakikalarca yağmur altında yardım beklerken, kaçak elektrik akımı nedeniyle kişinin yanına kimse yaklaşamadı.
Daha sonra 112 Acil Sağlık ekiplerince Alsancak Devlet Hastanesi ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Deniz ve Öktemay kurtarılamadı.
Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, elektrik firması yetkilileri de incelemelerde bulundu.