A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 finalinde Almanya ile karşı karşıya geldi. Türkiye, nefes kesen mücadeleyi 83-88 kaybederek Avrupa ikincisi olurken, 12 Dev Adam gümüş madalya kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, milli heyecanı kentin sokaklarına taşımak için Konak Gündoğdu Meydanı ve Karşıyaka Bostanlı Yasemin Kafe önü olmak üzere iki ayrı noktada dev ekranlar kurdu.

Karşılaşmayı aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte izleyen on binlerce İzmirli, son saniyeye kadar büyük bir coşkuyla takımlarını destekledi. Maçın ardından millilere büyük alkış yükseldi.

Karşıyakalı Sezer Sevim, yaşadığı heyecanı şu sözlerle dile getirdi:

“Atmosfer gerçekten çok güzeldi. Hepimizin yüreği ağzındaydı. Böyle bir organizasyonu düzenlediği için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Umarım bu tür etkinlikler devam eder.”

Basketbol tutkunu Gül Oğuz ise, “Bu coşkuyu yüzlerce insanla birlikte yaşamak bambaşka bir duygu. Her sayıda heyecanımız katlandı, tüylerimiz diken diken oldu” dedi.

Maça bebeğiyle gelen Ahmet Söğütlü, “Milli takımımızı halkla birlikte böyle güzel bir ortamda izlemek harika bir deneyimdi. Bu kadar kalabalık beklemiyorduk, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz” diye konuştu.

Etkinliğe katılan Eda Marangoz, “Çocuğumla geldim, dev ekranda milli takımımızı izlemek çok keyifliydi. Ortam çok güzel, coşkuyu birlikte yaşamak tarifsiz bir mutluluk” dedi.

İzmirli basketbolseverlerden Murat Kayaağıl ise, “Büyükşehir Belediyesi’ni kutluyorum. Çok güzel bir organizasyon olmuş, milli takımımız için hepimiz bir araya geldik” ifadelerini kullandı.

24 yıl sonra Yunanistan galibiyetine tanıklık ettiklerini söyleyen Argun Kaşıkçı, “Finale yükselmek bile başlı başına gurur verici. Takımımızla gurur duyuyoruz” dedi.

İzmirliler, 12 Dev Adam’ın tarihi başarısını dev ekranlarda hep birlikte izleyerek milli takıma moral verdi. Almanya karşısında şampiyonluğu kaçırsa da A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa ikinciliğiyle Türk basketbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonu sayesinde kent meydanları kırmızı-beyaz bir denize dönüşürken, İzmirliler birlik ve beraberlik içinde milli gururu doyasıya yaşadı.