İzmir Büyükşehir Belediyesi, A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın Almanya ile oynayacağı EuroBasket 2025 finalini kentte dev ekranlarla izlettirecek. Konak ve Karşıyaka’daki alanlarda basketbolseverler maçı canlı takip edebilecek.
Dev ekranlar kuruluyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 14 Eylül Pazar günü saat 21.00’de oynanacak final karşılaşmasını kent halkına izletmek için Karşıyaka Bostanlı Yasemin Kafe önü ve Konak Alsancak Gündoğdu Meydanı’na dev ekranlar kuracak.
EuroBasket 2025’te finale kalarak büyük başarı elde eden A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın heyecanı, İzmir’in sokaklarına taşınacak. Vatandaşlar, dev ekranlar sayesinde final maçını toplu şekilde takip edebilecek.