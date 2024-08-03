Olay, 29 Temmuz saat 22.30 civarında Doğanay Mahallesi 9108 Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, H.B. ve yakını A.B., bir süredir kiracıları A.B. (52) ve H.Ç.'yi (52) evi boşaltmaları için baskı yapıyordu. Kiracılar evi boşaltmayınca H.B. ve A.B. kapıya dayandı. Kiracılar kapıyı açmayarak durumu polise bildirdi. H.B. ve A.B. ise kapıya çeşitli materyaller fırlatarak tehditlerde bulundu.

Şikayet ve polis müdahalesi

Ev sahipleri olay yerinden ayrıldıktan sonra kiracılar A.B. ve H.Ç., polis merkezine giderek şikayette bulundu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, A.B.'nin kapıya çeşitli materyaller fırlattığı ve tekmelediği, H.B.'nin ise elindeki materyalle defalarca kapıya vurduğu görülüyor.

Gözaltına alınıp serbest bırakıldılar

Polis ekiplerinin çalışması sonucu H.B. ve A.B. yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.