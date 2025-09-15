Eylül ayının üçüncü haftasına girilirken İzmir’de hava sıcaklıklarındaki düşüş sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte yeni haftada az bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 32 dereceyi görecek.

Sıcaklık 32 dereceyi geçmeyecek

İzmir’de hafta boyunca en yüksek sıcaklığın 32 derece, en düşük sıcaklığın ise 21 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgar etkisini artıracak

Kent genelinde rüzgarlı bir havanın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji, bugün 19 km/sa esmesi beklenen rüzgar hızının perşembe günü 21 km/sa’ye çıkacağını tahmin ediyor.

5 günlük hava durumu (İzmir)

Pazartesi: Az bulutlu, 32 / 21 °C

Salı: Parçalı bulutlu, 31 / 21 °C

Çarşamba: Az bulutlu, 30 / 20 °C

Perşembe: Rüzgarlı, 30 / 20 °C

Cuma: Az bulutlu, 29 / 19 °C