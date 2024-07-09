Sahil güvenlik ekipleri, saat 10.47'de alınan, Çeşme Karaada üzerinde bir grup göçmenin bulunduğu, bölgedeki teknesine 1 göçmenin denizden alındığı ve denizde göçmenlerin varlığıyla ilgili bilgi verildi. Sahil ekibi 1 adet, 4 bot ve 1 dalış timini kapsayan arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler 18'i Karaada'da, 1'i sahilde olmak üzere 19 göçmeni barındıran bir teknede konaklama imkânı sunuyor. Göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Öte yandan kırsal alanda arama kurtarma çalışmaları sırasında 7 cesetin cesedine ulaşıldı.

Can salıyla geri itilmişler

Kurtarılan kaçak göçmenler, ilk ifadelerinde, Yunanistan'da Türk unsurlarının kara sularına yakın bir mevkide sürüklenmeye terk edildiklerini ve içinde bulundukları can salının kayalıklarına çarpıp batmasıyla yüzerek Karaada üzerine çıktıklarını söyledi. Kaçak göçmenler, can salında toplam 27 kaçak göçmen olduğunu söyledi. Kaçak göçmenlerin ifadelerine göre, bağımsızlıklarını ilan eden ve bu nedenle göçmenlerin göç ettiği 1 kişinin daha imdadına yetişmek için bölgede arama kurtarma çalışmaları yürütüldüğü bildirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da olayın sosyal medyada duyurulduğunu söyledi. (DHA)